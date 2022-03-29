أكاديمية الأمن السيبراني تستعرض "الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني"

وتطرقت الورشة التي أقيمت في مقر الأكاديمية وانضم لها عبر الاتصال المرئي مجموعة من طلبة البرنامج من مختلف مناطق المملكة إلى المهارات السيبرانية الأساسية المؤهلة للانضمام إلى سوق العمل، والتي أُضيفت في التصنيف السعودي الموحد للمهن، واستُعرضت النماذج الوطنية الرائدة في القطاع.

وركزت كذلك على إكساب المشاركين مهارات الاستعداد للوظائف المتاحة في مجالات الأمن السيبراني بالمملكة.

جاء ذلك في إطار دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.

وشهدت ورشة العمل استعراض مهن الأمن السيبراني في المملكة وتخصصاته وأدواره الوظيفية، وتسليط الضوء على المهارات المتخصصة الواجب توافرها للعاملين في المجالات الوظيفية ذات العلاقة في ظل تطوّر المجال، واتجاه أنظار العالم إليه استشعاراً لأهميته وارتباطه بالمصالح الوطنية للدول.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج التأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني «سايبر برو+» الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتأهيل وإعداد 500 من خريجي الجامعات والكليات بالمملكة في مجالات الأمن السيبراني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للوظائف ذات العلاقة بالمجال من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية مكثفة، تُنفذ لمدة ستة أشهر بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».