أكبر مدينة ألعاب متنقّلة تستقبل 900 طفل يوميًّا من زوار "موسم جدة"

يُعدّ التعليم بالترفيه أحد الأنماط الحديثة لتنمية قدرات الطفل وإكسابه المهارات التي تعزّز شخصيته.
وفي "جدة بيير" أكبر مدينة ألعاب متنقّلة على ساحل البحر، بأكثر من 40 لعبة والعديد من التجارب الترفيهية المتنوعة، خصص موسم جدة جناحًا مجهزًا بأحدث الأساليب التعليمية الحديثة التي يتلقى الطفل منها العلم والمعرفة وتسهم في إبراز إمكانياته وتطويره.
وتضم "القرية الصغيرة" ثلاثة أركان متنوعة، ويحتوي كل جناح على حضانة تعليمية يعيش فيها الطفل بحواسه وتحفز لديه الشغف وتنمي مداركه.
وتستقبل "القرية الصغيرة" في "جدة بيير" يوميًّا أكثر من 900 طفل يستمتعون من خلالها مع أسرهم بالتجارب العلمية والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى، كالألعاب الحركية المنوعة وتجربة الفن التشكيلي والمختبر.
كما تضمّ القرية جناحًا لتعليم الأطفال على "الميك اب" النسائية، من تصفيف الشعر وتنسيق الأزياء الطفولية، وجناح الطفل الذي يوفر مجموعة من الألعاب الإلكترونية.