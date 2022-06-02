أكبر مدينة ألعاب متنقّلة تستقبل 900 طفل يوميًّا من زوار "موسم جدة"

وفي "جدة بيير" أكبر مدينة ألعاب متنقّلة على ساحل البحر، بأكثر من 40 لعبة والعديد من التجارب الترفيهية المتنوعة، خصص موسم جدة جناحًا مجهزًا بأحدث الأساليب التعليمية الحديثة التي يتلقى الطفل منها العلم والمعرفة وتسهم في إبراز إمكانياته وتطويره.