أكثر من 1,5 مليون معتمر قدموا للمدينة المنوّرة خلال موسم العمرة هذا العام

وأظهرت الإحصائية أن فرق المتابعة والرقابة نفّذت 900 زيارة ميدانية لرصد مستوى الخدمات التي تقدّمها شركات العمرة خلال شهر رمضان المبارك، كما شارك 950 ألف زائر في استبانة لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان هذا العام، كما قدّمت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن قدّمت خدمات الرد الآلي على استفسارات الزائرين عبر الاتصالات المجانية، والبريد الإلكتروني، ومنصة "تويتر"، وخدمات الإرشاد والتوجيه ضمن منظومة الخدمات التي هيّأتها الوزارة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان هذا العام.