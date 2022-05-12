أكثر من 450 ألف مستفيد من "سقيا" الماء في مكة خلال رمضان

كشفت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، في تقريرها لشهر أبريل الماضي، عن ارتفاع عدد مستفيدي السقيا في منافذ الحرم المكي وبرامج سقيا المساجد والأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام والأسر المحتاجة والمقابر ومغاسل الموتى والعمالة وسقيا الفعاليات المجتمعية والمبادرات؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها (463.142) مستفيدًا خلال الشهر نفسه.
وكشف التقرير عن (58) فرصة تطوعية نتج عنها مشاركة (1127) متطوعًا ومتطوعة يمثلون (6) فِرَق تطوعية، نفذوا خلالها (5635) ساعة تطوعية.
وأشار التقرير إلى تبرعات وقف سقيا الماء بمكة المكرمة، التي بلغت (6.985.832) مليون ريال؛ مما مكّن الجمعية من شراء عقار في موقع تجاري مميز في حي الرصيفة بمكة المكرمة بقيمة (4.900.000) ريال؛ فيما تسعى الجمعية لاستكمال مبلغ الوقف البالغ عشرة ملايين ريال لبناء مركز تجاري إداري في نفس الموقع، يُصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.
وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، عايض بن عبدالله بن درهم، ما تقدمه الحكومة الرشيدة على صعيد دعم أوجه العمل الخيري وتعظيم أثره على المانح والمحتاج؛ مشيدًا بالدعم الذي يجده العمل الخيري من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكذلك دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للجمعية.
وذكر "بن درهم" أن الجمعية أنجزت، في ظل موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع مطارات جدة، توزيع (45000) وجبة إفطار صائم في شهر رمضان المبارك؛ وذلك ضمن مشروع سقيا الصائم استهدفت به المعتمرين القادمين والمغادرين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، والصالة الشمالية، وكذلك قاصدي المسجد الحرام في أحياء مكة المكرمة وفي مواقف حجز السيارات ومسجد التنعيم.
وأشار إلى أن الجمعية في إطار تحقيقها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتعريف بأنشطتها، قد نظمت مسابقة "سقيا" الرمضانية لمتابعي حساب الجمعية على منصة تويتر برعاية من مركز وصول إضافي للتدريب إثر شراكة مجتمعية بينهما.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء، من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالًا، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال.
وتستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129- 0533317455)، أو من خلال متجرها الإلكتروني Soqia.org.sa.