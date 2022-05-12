أكثر من 450 ألف مستفيد من "سقيا" الماء في مكة خلال رمضان

وأشار التقرير إلى تبرعات وقف سقيا الماء بمكة المكرمة، التي بلغت (6.985.832) مليون ريال؛ مما مكّن الجمعية من شراء عقار في موقع تجاري مميز في حي الرصيفة بمكة المكرمة بقيمة (4.900.000) ريال؛ فيما تسعى الجمعية لاستكمال مبلغ الوقف البالغ عشرة ملايين ريال لبناء مركز تجاري إداري في نفس الموقع، يُصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.