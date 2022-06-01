تربويون ومختصون: إضافة ساعات التطوع لطلاب الثانوي تجعلهم أكثر إدراكًا لأهمية إدارة الوقت

ومن ناحيته، قال سليمان سليم اللحياني، رئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم مكة المكرمة، لـ"سبق" إن العمل التطوعي في المدارس من أنجح وأهم الأساليب التربوية التطبيقية، التي من الممكن أن تقدم العديد من الثمار السريعة والمميزة في الأسرة والمدرسة والمجتمع؛ إذ يعد التطوع (رؤية وطن)، لها إشراقات ومخرجات مستقبلية وطنية قادمة؛ ليكون الجيل القادم رمز العطاء والبذل لهذا الوطن المعطاء.. ومن خلال العمل التطوعي في المدارس يمكن لأولياء الأمور أن يشاهدوا ثمرة ذلك العمل في تغيير سلوكيات أبنائهم للأفضل؛ فالعمل التطوعي يحث على إبراز تلك السمات: يغرس الطموح في عقل ووجدان الطالب، وزيادة الشغف لتحقيق الأهداف في عقول الطلاب، ويمكن من خلال العمل التطوعي للطلاب أن يساهم في إدراك أهمية الوقت وكيفية إدارته.