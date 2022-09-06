"الإمارة" و"التعليم" تُكرِّمان الطفل "الشهراني" بعد ظهوره وهو يحمل حقيبتَيْ شقيقتَيْه

وقال الأب: عوَّدتُ ابني على حَمْل حقيبته عنه في كل صباح؛ فما كان منه إلا أن بادر عند لقاء شقيقتَيْه "نورة وسارة"، اللتين التحقتا بالمدرسة هذا العام، بعد أن كنتُ أتجاذب أطراف الحديث مع والد إحدى الطالبات، بحَمْل حقيبتَيْهما؛ لأشاهده وهو بالمنظر هذا؛ فما كان مني إلا أن بادرت بالتقاط الصورة، وإرسالها لقروبات العائلة، إلا أنها سرعان ما انتشرت وسط إعجاب كل من شاهدها.