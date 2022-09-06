"الإمارة" و"التعليم" تُكرِّمان الطفل "الشهراني" بعد ظهوره وهو يحمل حقيبتَيْ شقيقتَيْه

أكد والد الطفل مشعل بن بدر الشهراني (9 سنوات) لـ"سبق" أنه لم يكن يعلم أن تلك الصورة التي التقطها لابنه وهو يحمل حقيبتَيْ شقيقتَيْه وحقيبته ستنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ولافت للنظر بعد التقاطها بساعات.
وقال الأب: عوَّدتُ ابني على حَمْل حقيبته عنه في كل صباح؛ فما كان منه إلا أن بادر عند لقاء شقيقتَيْه "نورة وسارة"، اللتين التحقتا بالمدرسة هذا العام، بعد أن كنتُ أتجاذب أطراف الحديث مع والد إحدى الطالبات، بحَمْل حقيبتَيْهما؛ لأشاهده وهو بالمنظر هذا؛ فما كان مني إلا أن بادرت بالتقاط الصورة، وإرسالها لقروبات العائلة، إلا أنها سرعان ما انتشرت وسط إعجاب كل من شاهدها.
وأبدى كل من محافظ خميس مشيط ومدير تعليم عسير إعجابهما بصنيع الطفل الذي ينمُّ عن التربية الحسنة، وتقمصه دور المسؤول رغم صغر سنه ونحول جسده.
وأمام هذا قال مدير تعليم عسير، الدكتور أحمد بن خضران العمري، لـ"سبق": موقف جميل، والتقاطة أجمل، تُجسِّد معاني كبيرة. الكل شريك في صنعها، البيت والمدرسة والمجتمع.. ولا غرابة؛ فهذا ديدن ونهج السعودي مع الجميع، فكيف مع من يربطه بهم قرابة. وقد جسَّد هذا الطفل هذا النهج.
وأضاف العمري: سنزور الطالب صباح غد الأربعاء في مدرسته برفقة محافظ خميس مشيط في إجراء أقل ما يكون لهذا الطفل، بما يضمن تنمية الخصال الحميدة في نفوس أبنائنا، وتكريمه على ما بدر منه.
وما بين معجب بالموقف ومنكر له انقسم المتابعون الذين رأى بعضهم أن فيه إضرارًا بالطفل، وتعريضًا له للإصابة، أو ما يتبع ذلك من أضرار صحية -لا قدر الله-، إلا أن الموقف الإيجابي طغى على السلبي، وتغنى به الأغلبية شعرًا ونثرًا.
ويدرس الطالب مشعل في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس في محافظة خميس مشيط، وشقيقتاه "نورة وسارة" تدرسان في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة الـ52 للبنات بالمحافظة ذاتها.