ألعاب حديقة في حائل تهدد الأطفال.. والأمانة لـ"سبق": سمحنا للشركة بتشغيلها قبل تسلمها

وأكد "الرشيدي" لـ"سبق" أن مشروع ألعاب الحديقة وصيانتها قد تمت ترسيته على إحدى الشركات المتخصصة، ونتيجة للضغط من قِبل المتنزهين بالاستفادة من الألعاب، وقبل موعد التسليم النهائي للمشروع، تم توجيه المقاول بتركيب الألعاب، إلا أن استخدام تلك الألعاب من قبل فئات سنية أكبر عمرًا من التي تستهدفهم الألعاب، ساهم في حدوث بعض التلفيات، ولكن الأمانة وجهت المقاول بإتمام الصيانة اللازمة والدورية لتلك الألعاب؛ لضمان سلامة الأطفال المتنزهين.