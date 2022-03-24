ألعاب حديقة في حائل تهدد الأطفال.. والأمانة لـ"سبق": سمحنا للشركة بتشغيلها قبل تسلمها

سمحت الشركة المتعهدة بصيانة ألعاب حديقة طريق الملك سلمان في حي الشفاء بحائل، للخطر أن يصطاد الأطفال بعد إهمالها أحد الألعاب بالحديقة، وفتحها للمتنزهين قبل اكتمال المشروع وغياب معايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة الأطفال.
وأكد المتنزهون لـ"سبق" أن أحد الألعاب بالحديقة قد انكسر أحد أجزائها؛ الأمر الذي سبب خطرًا على الأطفال الذين يلعبون فيها، وذلك من فترة من الزمن دون أن تكلف الشركة أحدًا بالوقوف عليها.
كانت "سبق" قد رصدت الأجزاء المكسورة من اللعبة، وأرسلت بشأنها إلى أمانة حائل مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف بن صالح الرشيدي، وقامت الشركة المتعهدة في ١٨ فبراير الماضي بوضع شريط لاصق غير مقاوم فقط، وسقط سريعًا مع العوامل الطبيعية الشمس والرياح، دون أن تكلف الشركة نفسها وضع حاجز يمنع سقوط الأطفال، وقد حمت الشركة نفسها بوضع لوحة بالقرب من اللعبة بأنها ليست مسؤولة عن أي ضرر تنتج عنه إصابة الأطفال.
ورصدت "سبق" في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ استمرار خطر اللعبة وخوف المتنزهين من إلحاق الضرر بأطفالهم.
وقال المتنزهون: اليوم الخميس بداية عطلة نهاية الأسبوع، وسيكون الإقبال على الألعاب كبيرًا.
وأكد "الرشيدي" لـ"سبق" أن مشروع ألعاب الحديقة وصيانتها قد تمت ترسيته على إحدى الشركات المتخصصة، ونتيجة للضغط من قِبل المتنزهين بالاستفادة من الألعاب، وقبل موعد التسليم النهائي للمشروع، تم توجيه المقاول بتركيب الألعاب، إلا أن استخدام تلك الألعاب من قبل فئات سنية أكبر عمرًا من التي تستهدفهم الألعاب، ساهم في حدوث بعض التلفيات، ولكن الأمانة وجهت المقاول بإتمام الصيانة اللازمة والدورية لتلك الألعاب؛ لضمان سلامة الأطفال المتنزهين.
وحمّل المتنزهون بلدية جنوب حائل المسؤولية عن غياب الرقابة على تلك اللعبة، مطالبين إياها بالعمل على إغلاقها حتى صيانتها، وكذلك العمل على تجهيز أرضية تلك الألعاب وإزالة المادة الأسمنتية عند نزول الأطفال من تلك الألعاب.