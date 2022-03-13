أمازون السعودية تطلق برنامجًا تحفيزيًّا يقدم فرص عمل لموظفات التوصيل

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق برنامج تحفيزي لتوفير فرص عمل لموظفات التوصيل في المملكة العربية السعودية؛ بهدف توفير فرص عمل للمرأة في مجالي التوصيل والخدمات اللوجستية، وذلك بالتعاون مع شركاء أمازون لخدمات التوصيل المحليين، فيما تأتي هذه الخطوة التزامًا منها بتمكين المرأة السعودية؛ لخلق مهن ناجحة في مجالي التوصيل والخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الجهود العالمية للشركة لتشمل المملكة.
وخلال العام 2021، كانت أمازون قد أطلقت برنامجًا تجريبيًّا للتوظيف في كل من: الرياض، وجدة، وأبها، والدمام، وقد لاقى استحسانًا كبيرًا لدى المجتمع النسائي وقبولًا واسعًا للعمل في مجالي التوصيل والخدمات اللوجستية، ومن هذا المنطلق، سيتم خلال العام الحالي توسيع نطاق البرنامج ليشمل كلًا من جازان، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والهفوف.
وبالتعاون مع شركاء خدمات التوصيل المحليين لديها، ستوفر أمازون برامج تدريبية للنساء السعوديات؛ لصقل مهاراتهن المهنية والشخصية والتقنية وإثراء خبراتهن في مجالي التوصيل والخدمات اللوجستية. وسيتم تحديد مسارات مخصصة ومناسبة لموظفات التوصيل في أمازون، ستشمل الجامعات والمستشفيات والمُجمَّعات السكنية والمدارس، مع توفير ساعات عمل مرنة؛ لمساعدتهن على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
وبهذه المناسبة، صرّح براشانت ساران الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلًا: "تُعَد هذه الخطوة قفزة نوعية ضمن جهودنا المستمرة والهادفة إلى تطوير بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولًا وإنصافًا لموظفاتنا، بما يتواءم مع مسيرة التحول التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ويسعدنا التعاون مع شركائنا المحليين من مزودي خدمات التوصيل؛ لتحقيق تكافؤ الفرص عبر إفساح المجال أمام النساء السعوديات الموهوبات؛ للانضمام إلى هذا القطاع المتنامي، ونحن نؤمن بأن التنوع يسهم في توسعة الآفاق وتبادل وجهات النظر المختلفة، بما يساعدنا على الابتكار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا المتنوعين".
من جهتها، أثنت إيمان ساير العنزي، وهي أول موظفة توصيل سعودية، على الجهود التي تبذلها شركة أمازون في دعم موظفات التوصيل العاملات لديها، ونوّهت إلى الإجراءات المتَّخَذة لضمان سلامة وراحة كل الموظفات في أماكن العمل، كما عبّرت عن امتنانها للمرونة والتسهيلات وظروف العمل الممتازة التي توفرها الشركة، وحثَّت الباحثات عن الوظائف المناسبة والمُرضية على استكشاف فرص العمل المتاحة مع أمازون.
هذا، وعبَّر محمد سويدان رئيس عمليات التوصيل في أمازون السعودية، عن سعادته بتنفيذ هذا البرنامج الذي سيوفر فرصًا جديدة للمرأة السعودية، مؤكدًا التزام أمازون بالاستفادة من جميع الموارد والتقنيات والحلول؛ لدعم مسيرة نجاح المرأة في المملكة العربية السعودية.
ومنذ إطلاق عملياتها في السعودية عام 2020، قامت شركة أمازون بتعزيز استثماراتها في المملكة وتوسيع مستودعاتها ومحطات التوصيل لديها، لتنشئ إحدى أكثر شبكات المستودعات ومرافق التوصيل تطورًا. كما أسهمت الشركة في توفير أكثر من 1.500 وظيفة من ضمنها العديد من فرص العمل المتنوعة.