أمازون السعودية تطلق برنامجًا تحفيزيًّا يقدم فرص عمل لموظفات التوصيل

وخلال العام 2021، كانت أمازون قد أطلقت برنامجًا تجريبيًّا للتوظيف في كل من: الرياض، وجدة، وأبها، والدمام، وقد لاقى استحسانًا كبيرًا لدى المجتمع النسائي وقبولًا واسعًا للعمل في مجالي التوصيل والخدمات اللوجستية، ومن هذا المنطلق، سيتم خلال العام الحالي توسيع نطاق البرنامج ليشمل كلًا من جازان، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والهفوف.