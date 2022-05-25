"أمانة الرياض" تدعو إلى الاستفادة من خدمة إصدار شهادة الإشغال بعد إكمال مراحل البناء

وحدّدت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، متطلبات الحصول على الشهادة بوجود تقرير فني من مكتب هندسي معتمد، وعدم وجود مخالفات على المبنى، لافتة إلى أنه مَن يمكنه التقدم لإصدار الشهادة للمباني السكنية هو صاحب المبنى أو المكتب الهندسي، أما في المباني التجارية فيكون المكتب الهندسي فقط.