"أمانة الطائف" تُقدّم خدمة حجز "موعد إلكتروني" عبر منصة "بلدي"

وذكرت الأمانة، في بيان اليوم الأحد، أنه تبعًا لهذه الخدمة يمكن إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى زيارة العميل للأمانة أو البلدية؛ حيث يتواصل الموظف المختص مع مقدّم الطلب هاتفيًّا؛ للتأكد من حالة الطلب، وحل المشكلة -إن أمكن- أو تأكيد الحضور في الموعد المحدد.