"أمانة الطائف" تُقدّم خدمة حجز "موعد إلكتروني" عبر منصة "بلدي"

استحدثت أمانة الطائف، خدمة حجز موعد إلكتروني، عبر منصة المدينة الرقمية "بلدي"؛ لتمكين الأهالي والمراجعين من زيارة الأمانة أو البلديات الفرعية لإنجاز المعاملات البلدية.
وذكرت الأمانة، في بيان اليوم الأحد، أنه تبعًا لهذه الخدمة يمكن إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى زيارة العميل للأمانة أو البلدية؛ حيث يتواصل الموظف المختص مع مقدّم الطلب هاتفيًّا؛ للتأكد من حالة الطلب، وحل المشكلة -إن أمكن- أو تأكيد الحضور في الموعد المحدد.
وأكدت على ضرورة وجود موعد مؤكد مسبق للحضور والحصول على الخدمات البلدية، وأنه في حالات خاصة يمكن للموظف حجز موعد مناسب؛ لإنجاز معاملة العميل.
يذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها أمانة الطائف، بهدف تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي من خلال أتمتة الإجراءات؛ لرفع كفاءة العمل، وتسريع سير المعاملات.