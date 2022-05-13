أمانة الطائف: زوَّار متنزه الردف تجاوزوا 100 ألف زائر

لقي مهرجان "طائف الورد"، الذي يقام في متنزه الردف، إقبالاً كبيرًا من الزوار من أنحاء السعودية كافة؛ إذ يواصل فعالياته الجاذبة للزوار، الذين تجاوز عددهم خلال أمس الجمعة أكثر من 100 ألف زائر.
وأوضح فايز الثبيتي، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف، لـ"سبق" أن المهرجان الذي تنظمه هذا العام وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة الطائف يحتوي على أكثر من 70 كشكًا، يعرض فيها المزارعون المشاركون منتجاتهم من الورود المختلفة، مشيرًا إلى أن مشاركة هذا العدد من المزارعين تُعد الأولى من نوعها على امتداد عمر المهرجان.
من جانبهم، أبدى الزوار سعادتهم بسجادة الورود، وما تحتويه من أنواع تجاوزت 800 ألف وردة، بمساحة إجمالية تصل إلى 3000 متر مربع، كما تتزين فعاليات المهرجان باللوحات التشكيلية التي أبدعها فنانو الطائف وفناناتها. وعلى المسرح الخارجي للمهرجان تُقام الحفلات الغنائية، إضافة إلى الفعاليات المنتشرة داخل المتنزه.
وأكد "الثبيتي" أن زيارة محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود، للمواقع التي تستضيف فعاليات المهرجان خلفت أثرًا إيجابيًّا من حيث جذب الزوار، ووجودهم في الفعاليات.
وأشار إلى أن الأمير سعود حرص على الوقوف على جميع مواقع المهرجان، ولقاء فريق العمل في كل موقع، وطالبهم بمضاعفة الجهد لتقديم الأفضل دائمًا لزوار المهرجان، وأكد أن كلماته التشجيعية أسهمت في رفع روحهم المعنوية.