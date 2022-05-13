أمانة الطائف: زوَّار متنزه الردف تجاوزوا 100 ألف زائر

وأوضح فايز الثبيتي، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف، لـ"سبق" أن المهرجان الذي تنظمه هذا العام وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة الطائف يحتوي على أكثر من 70 كشكًا، يعرض فيها المزارعون المشاركون منتجاتهم من الورود المختلفة، مشيرًا إلى أن مشاركة هذا العدد من المزارعين تُعد الأولى من نوعها على امتداد عمر المهرجان.