أمانة المدينة المنورة تدعو ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر "بلدي"

وحددت أمانة المنطقة المحاور المستهدفة للمرحلة الأولى من الحملة على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة والتي يبلغ عددها 11 طريقاً وهي ( طريق أبي ذر الغفاري، طريق أبي بكر الصديق، طريق المطار، طريق العباس بن عبادة، طريق الهجرة، طريق السلام، طريق خالد بن الوليد، طريق الملك فهد، طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك عبدالله، طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان ) .