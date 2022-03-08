أمانة جدة تعلن بدء إجراءات التعويض لـ650 أرضًا تأثرت بقرار الإيقاف

وبيّنت الأمانة أن إجراءات التعويض تأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم والقاضي بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية المجازة سابقًا لـ16 مخططًا في طيبة، وذلك لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، ويبلغ إجمالي القطع السكنية المفرجة 13.211 أرضاً سكنية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 39 مليون م2.