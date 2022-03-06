أمانة جدة تنفذ مبادرة "الممشى" تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي

جاء ذلك تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي، بمشاركة عدد من المتطوعين وذوي الإعاقة والدراجين، بهدف نشر ثقافة رياضة المشي، وتحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة في تحسين نمط حياة الفرد، ودعمًا وتعزيزًا لمشاركة ذوي الإعاقة في الفرص المجتمعية.