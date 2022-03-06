أمانة جدة تنفذ مبادرة "الممشى" تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية، مبادرة "الممشى".
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي، بمشاركة عدد من المتطوعين وذوي الإعاقة والدراجين، بهدف نشر ثقافة رياضة المشي، وتحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة في تحسين نمط حياة الفرد، ودعمًا وتعزيزًا لمشاركة ذوي الإعاقة في الفرص المجتمعية.
وقال مدير عام العلاقات المجتمعية "م. هتان بن هاشم حمودة": إن هذه المبادرة التي أطلقت بالواجهة البحرية، بمشاركة عدد من أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأضاف أنها تأتي للتوعية بأهمية الرياضة ورفع الوعي والتحفيز على اتباع سلوك صحي، وجعله عادةً في الحياة اليومية؛ بهدف تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.