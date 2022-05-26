أماني العوفي.. إحدى مبتعثات الوطن تروي قصة نجاحها في المجال الأكاديمي

وأثناء دراستها في جامعة جورج تاون، أتيحت للمبتعثة "أماني" الفرصة للعمل في مجال التدريس وهو المجال الذي تعتبره "مجال شغفها"، حيث عملت أستاذة ومساعدة تدريس في قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة جورج تاون، ونالت شرف العمل مع مجموعة من كبار الأساتذة في القسم، وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة سوزان ستيتكيفيتش، الحاصلة على جائزة الملك فيصل للعام 2022 لجهودها في مجال دراسات الأدب العربي باللغة الإنجليزية.