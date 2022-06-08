أمتار قليلة تفصل بينها.. 3 أخطار تتربص بمرتادي طريق المجازر بخضراء مكة

وفي الجهة المقابلة للهبوط تظهر بعض التشققات والهبوطات؛ حيث قامت الجهة ذات العلاقة بوضع صبات خرسانية وشرائط تحذيرية، اختفت نظرًا لطول المدة، وسقطت إحدى الصبات الخرسانية على الأرض مشكّلة خطرًا على المركبات خشية الارتطام بها ليلًا .