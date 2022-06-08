أمتار قليلة تفصل بينها.. 3 أخطار تتربص بمرتادي طريق المجازر بخضراء مكة

رصدت "سبق" خلال جولتها الميدانية مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة أخطار تتربص بمرتادي طريق المجازر للقادمين من الدائري الثالث باتجاه الخضراء بمكة والطريق الموازي نزولًا إلى الدائري الثالث.
وفوجيء مرتادو طريق الدائري إلى الخضراء مرورًا بطريق المجازر، بهبوط في الإسفلت يمتد من بداية الرصيف إلى ثلثي الطريق، وأصبح واضحًا للمركبات التي باتت تتجنبه خشية تضررها نتيجة الهبوط في الإسفلت.
وفي الجهة المقابلة للهبوط تظهر بعض التشققات والهبوطات؛ حيث قامت الجهة ذات العلاقة بوضع صبات خرسانية وشرائط تحذيرية، اختفت نظرًا لطول المدة، وسقطت إحدى الصبات الخرسانية على الأرض مشكّلة خطرًا على المركبات خشية الارتطام بها ليلًا .
ويوجد بالقرب من التصدع الإسفلتي نقطة تصريف دون غطاء حماية، ومجموعة لوائح وُضعت فوقها بالقرب من الرصيف تشكل خطرًا واضحًا على مرتادي الموقع من المشاة .