"أمريكانا المطاعم" توقِّع عقد شراكة مع "يم! براندز" لتطوير وتشغيل "بيتزا هت" بالسوق السعودي

• ستوفر "بيتزا هت" التي أُعيد إطلاقها للعملاء والعائلات البيتزا بطرق وأساليب مبتكرة وجديدة، ترتكز على التزام "أمريكانا المطاعم" بمكونات عالية الجودة، وخدمة العملاء المميزة بأحدث التقنيات والتقنية.
• تم الافتتاح الرسمي لأول متجر في الرياض بحي النرجس في 4 يوليو 2022.
• "أمريكانا المطاعم" تُخطِّط لافتتاح 30 موقعًا إضافيًّا لـ"بيتزا هت" من الآن حتى بداية عام 2023، و100 فرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
• على مدار الخمسين عامًا الماضية أسعدت "أمريكانا المطاعم" عملاءها من خلال إطلاق وتوسيع نطاق العلامات التجارية العالمية الشهيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل: كنتاكي، بيتزا هت، هارديز، كرسبي كريم، ويمبي، وتي جي آي فرايديز.
أعلنت أمريكانا المطاعم، المشغِّل الرائد لمطاعم الخدمة السريعة (QSR) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم أنها وقَّعت اتفاقية امتياز مع شركة "يم! براندز"، كبرى شركات المطاعم بالعالم؛ لتطوير وتشغيل مطاعم "بيتزا هت" في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، باستثناء مدينة جدة.
وبأكثر من 54 ألف مطعم في أكثر من 155 دولة ومنطقة تشتهر "يم! براندز" على نطاق واسع بتشغيل العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم، مثل: كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بل.
وضمن الاتفاقية من المقرر أن تعيد "أمريكانا المطاعم" إطلاق العلامة التجارية الشهيرة "بيتزا هت" رسميًّا في كبرى مدن ومناطق السعودية. وسيكون أول متجر لها مطعم "بيتزا هت" في الرياض في مجمع كيان سكوير - حي النرجس، الذي سيرحب رسميًّا بزواره في 4 يوليو 2022؛ للاستفادة بشكل كامل من الطلب المتزايد على أجود أنواع البيتزا، وقنوات التسويق الشاملة (OMNI CHANNEL) بالسوق السعودي.
كما تخطط "أمريكانا المطاعم" لإطلاق 30 موقعًا إضافيًّا لـ"بيتزا هت" من الآن حتى بداية عام 2023، و100 فرع على مدار السنوات الثلاث المقبلة. كما ستوفر لعشاق البيتزا في السعودية فرصة لتجربة الأرتيزانال بيتزا (ARTISANAL PIZZA) لأول مرة في العالم، التي يتم خبزها بإتقان في الفرن الحجري.
وتعليقًا على هذا الحدث قال الرئيس التنفيذي لأمريكانا المطاعم، أماربال سندو: "يمثل اليوم بداية جديدة لبيتزا هت في المملكة العربية السعودية، أحد أسواقنا الإقليمية الرئيسية، الذي يواصل تقديم إمكانات نمو فريدة ومذهلة. ونحن على ثقة بأن أمريكانا المطاعم ستزوِّد العملاء والعائلات في جميع أنحاء السعودية بأساليب وطرق مبتكرة وجديدة في بيتزا هت الشهيرة عالميًّا؛ إذ سيكون هناك تركيز كبير على جودة المكونات وسرعة الخدمة؛ لتجربة فريدة لا مثيل لها".
وأضاف: "خططنا الخاصة بالمملكة العربية السعودية وبيتزا هت لا تتوقف عند هذا الحد. وفي إطار التزامنا بضمان أن يتمتع عملاؤنا دائمًا بتجربة سلسة وسهلة في مطاعمنا سنُقدِّم أيضًا مجموعة من الخدمات التكنولوجية المبتكرة التي تسمح لعملائنا بالطلب في أي مكان باستخدام التطبيق المتطور، ورموز الاستجابة السريعة (QR CODE) ، وأكشاك الخدمة الذاتية".
من جانبه، علَّق المدير العام لبيتزا هت - شركة يم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إيوان دافنبورت، قائلاً: "نحن متحمسون لمواصلة نموِّنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء حقًّا بهذه الشراكة مع شريكنا المميز، أمريكانا المطاعم؛ لتقديم بيتزا هت المشهورة عالميًّا لروادها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة تمثل البداية لرحلة نموِّنا الرائعة في المملكة العربية السعودية، وسنسعى جاهدين لكسب قلوب عملائنا من خلال تقديم البيتزا اللذيذة، بدءًا من أول فرع في الرياض، في منطقة النرجس، مع الاستمرار في تقديم الابتكار في المنتجات والمتعة والمرح".
هي صاحبة الامتياز في تشغيل وتطوير العديد من العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم العالمية، مثل: كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم، وويمبي، وتي جي آي فرايديز. وتُعدُّ أمريكانا المطاعم منصة إقليمية رائدة مع شبكة متنوعة من مطاعم الخدمات السريعة والخدمة الكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازخستان.
إحدى شركات "يم! براندز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: YUM) ، وتمتلك أكثر مطاعم بيتزا في العالم. تأسست "بيتزا هت" عام 1958 في ويتشيتا بولاية كانساس، وتدير ما يقرب من 18 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة حول العالم.