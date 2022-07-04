"أمريكانا المطاعم" توقِّع عقد شراكة مع "يم! براندز" لتطوير وتشغيل "بيتزا هت" بالسوق السعودي

من جانبه، علَّق المدير العام لبيتزا هت - شركة يم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إيوان دافنبورت، قائلاً: "نحن متحمسون لمواصلة نموِّنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء حقًّا بهذه الشراكة مع شريكنا المميز، أمريكانا المطاعم؛ لتقديم بيتزا هت المشهورة عالميًّا لروادها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة تمثل البداية لرحلة نموِّنا الرائعة في المملكة العربية السعودية، وسنسعى جاهدين لكسب قلوب عملائنا من خلال تقديم البيتزا اللذيذة، بدءًا من أول فرع في الرياض، في منطقة النرجس، مع الاستمرار في تقديم الابتكار في المنتجات والمتعة والمرح".