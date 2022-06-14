أمريكا تُقدّر الدور السعودي في الحفاظ على بيئة الشرق الأوسط خالية من الملوثات

وتحظى المملكة بسجل حافل من المواقف الإنسانية والمبادرات المفيدة، ليس للمملكة وسكانها فحسب، وإنما لشعوب المعمورة، ولطالما كانت المملكة سباقة نحو الإعلان عن هذه المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع برغبة صادقة منها، وحرص داخلي، ومن أبرز هذه المبادرات التي لها فائدة للبشرية، مبادرات الحفاظ على البيئة، بدءاً من الرياض الخضراء، والسعودية الخضراء، وصولاً إلى توسيع النطاق إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.