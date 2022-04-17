أمن المملكة خط أحمر.. "السواحة" يروي قصة استدعاء ولي العهد له و"كشف الحساب"

وبخصوص استمرار حجب خدمة الاتصال عن طريق التطبيقات في المملكة، شدد وزير الاتصالات على أن سيادة الوطن وأمنه خط أحمر، مؤكدًا في هذا الصدد استمرار حجب الاتصال عن التطبيقات التي لا تحترم ذلك، ولن نتعاون مع أي شركة لا تحترم الإجراءات التنظيمية والأمنية للمملكة، وأوضح أن الاتصالات اليوم متاحة من خلال 20 تطبيقًا.