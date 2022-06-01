أمير الجوف يرأس لجنة الحج بالمنطقة ويبحث الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن

وأكد أمير الجوف أن المولى -عز وجل- شرّف هذه البلاد المباركة بخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى ما وفرته قيادة المملكة -أيدها الله- من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات لضمان راحتهم.