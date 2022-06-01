أمير الجوف يرأس لجنة الحج بالمنطقة ويبحث الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن

رأس أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور الأعضاء من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة.
وخلال الاجتماع اطمأن الأمير فيصل بن نواف على اكتمال الاستعدادات المبكرة وخطط الجهات الحكومية لاستقبال ضيوف الرحمن بالمنطقة، وإنهاء إجراءاتهم عبر منفذ الحديثة الحدودي مع مملكة الأردن الشقيقة بسهولة ويسر.
كما اطلع على جاهزية الجهات الحكومية والتطوعية بمدينة الحجاج في مركز أبوعجرم؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.
وأكد أمير الجوف أن المولى -عز وجل- شرّف هذه البلاد المباركة بخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى ما وفرته قيادة المملكة -أيدها الله- من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات لضمان راحتهم.
وفي نهاية الاجتماع حثّ أمير المنطقة الجميع على بذل أقصى الجهود وتوفير كل ما من شأنه تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لأداء المناسك، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.