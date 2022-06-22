أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نايف بن ماجد

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وابن الفقيدة الفريق ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.