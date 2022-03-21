أمير الرياض يدشن حملة "مداد إنسان" لتمكين الأيتام

وأضاف "الياسين" أن الجمعية استمدت شعار الحملة الإعلامية لهذا العام الذي أطلقته بعنوان (مداد إنسان) من خلال ما تحمله هذه الكلمة من استمرار الدعم لتمكين الأيتام، عبر منصة "إنسان"، كما أن الجمعية لديها العديد من المبادرات النوعية التي تُعنى بالمستفيدين، من ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى الرعاية السكنية، والصحية، والتعليمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها لهم.