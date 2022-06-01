أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1400 طالب من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة الخريجين والتي عبروا من خلالها عن العناية والرعاية التي يجدونها من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" في شتى المجالات، وأشادت بالعطاء الملموس من قبل قادة الجامعة وأساتذتها الكرام معربين عن فرحتهم بهذه المناسبة وتطلعهم لخدمة دينهم ووطنهم بمختلف تخصصاتهم في ميادين العمل وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، عقب ذلك شاهد الحضور عرض فيلم وثائقي عن مسيرة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها وأبرز المنجزات التي حققتها إضافة إلى ما أحرزته من حراك علمي وبحثي ومجتمعي.