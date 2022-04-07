أمير الرياض ينوه بالأداء العلمي والعملي العالي لـ "آركو"

وقال "التويجري": هذا يوم خيرٍ وعطاء نعيش بركته مع رعاية سموكم الكريم في رحاب منظمة الإنسانية التي نشأت عن حراك قادة العمل الإنساني من الرعيل الأول في الوطن العربي؛ حيث عقدوا اجتماعًا في الرياض عام ١٩٧٥م، وكان من بين المقترحات إنشاء منظمة عربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تجمع الرأي العربي وتوحد الصف العربي في ميدان العمل الإنساني وتعمل على تنسيق العمل الإغاثي إقليميًا ودوليًا ليكون أشمل عطاءً وأقوى أثرًا بمبادرة الملك فيصل لاستضافة المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للمنظمة.