أمير الشرقية يشهد توقيع عقود مشروعات مياه بقيمة 4.3 مليار ريال

وأوضح الوزير "الفضلي" قائلًا: سبق أن أُبرمت في شهر فبراير من العام الجاري اتفاقية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية مدتها خمس سنوات؛ لتحسين جودة المياه في المنطقة، وضمان وصولها إلى مدنها ومحافظاتها بسعات تصل إلى (76) ألف متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم عبر (15) منظومة تقنية متنقلة، بالاستفادة من كوادر وخبرات المؤسسة التقنية والفنية في أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة الذاتية.