أمير الشرقية يكرم مياه إيفال لإطلاقها حملة "إيفال الخير"

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الأحد الماضي، شركة المشروبات النقية، والمدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه، وذلك في الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة، بفندق كمبينسكي العثمان بالدمام، نظير دورها في إطلاق حملة "إيفال الخير" والتي تهدف لتحقيق الاستدامة المالية، عبر توفير الدعم للجمعية من خلال تخصيص جزء من مبيعات مياه إيفال عبر منصاتها الإلكترونية كمورد طويل الأمد، يسهم في إيفائها ببعض الالتزامات تجاه الأيتام الذين تقوم على رعايتهم ودعمهم.