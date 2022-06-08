أمير القصيم يرعى حفل تخريج 4092 خريجاً وخريجة من الكليات التقنية

وأعرب الدكتور أحمد الفهيد عن شكره وتقديره لأمير القصيم لرعايته هذه المناسبة، مشيراً إلى أهمية التخصصات النوعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني لدعم سوق العمل، وتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى حصول المؤسسة على مراتب متقدمة في برامج التدريب التقني على المستوى العالمي، الأمر الذي انعكس على تعزيز الجودة في مخرجاتها.