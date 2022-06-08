أمير القصيم يرعى حفل تخريج 4092 خريجاً وخريجة من الكليات التقنية

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد بالمنطقة، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وشهد أمير القصيم خلال الحفل مسيرة الخريجين والخريجات الذين يمثلون عدداً من التخصصات التقنية والمهنية في 18 منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأعرب الدكتور أحمد الفهيد عن شكره وتقديره لأمير القصيم لرعايته هذه المناسبة، مشيراً إلى أهمية التخصصات النوعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني لدعم سوق العمل، وتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى حصول المؤسسة على مراتب متقدمة في برامج التدريب التقني على المستوى العالمي، الأمر الذي انعكس على تعزيز الجودة في مخرجاتها.
وبيّن بأن المؤسسة قامت بتدريب أكثر من 250 ألف متدرب ومتدربة، في حين وُفرت أكثر من 34 ألف فرصة عمل للخريجين والخريجات، وتخرج اليوم أكثر من 4000 خريج وخريجة على مستوى منطقة القصيم، موصياً الخريجين والخريجات بالعمل الجاد والمشاركة في مسيرة ونهضة الوطن.
بعد ذلك ألقت عهد الحبردي كلمة الخريجين والخريجات أعربت فيها عن سعادتها وزملائها وزميلاتها برعاية أمير القصيم لحفل التخرج، مقدمة شكرها للمسؤولين والمدربين والمدربات بالكليات التقنية والمعاهد على دعمهم للمتدربين والمتدربات، مباركة لزملائها وزميلاتها تخرجهم لخدمة الدين والمليك والوطن.
بعد ذلك شاهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عرضاً مرئياً عن إنجازات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المتخصصين والمتخصصات وتزويدهم بالمعارف والمهارات لدعم سوق العمل.
وبارك أمير القصيم تخريج أول دفعة من متدربي ومتدربات برنامج مهارات زراعة وتصنيع منتجات النخيل، الذين بلغ عددهم 20 متدرباً ومتدربة، كما كرّم أمير القصيم الشركات الداعمة لبرامج التوطين، والاستفادة من خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني وخريجاتها بعد تأهيلهم لسوق العمل.
وهنأ أمير القصيم الخريجين والخريجات من مختلف مراحل برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة قدمت الرعاية والاهتمام ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأوجدت التخصصات النوعية في جميع المؤسسات التعليمية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف بأن الوطن يعتز ويفخر بالأبناء البررة والعصاميين، الذين يبذلون الغالي والنفيس له، فهم الاستثمار الحقيقي للوطن بتعليمهم وتدريبهم وإعدادهم للمستقبل، متمنياً أن يسهموا في بناء وتنمية الوطن كل في مجاله وتخصصه، وأن يكونوا فاعلين في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
وثمن أمير القصيم جهود المؤسسة الرامية إلى التوسع في التخصصات التقنية والتدريبية، ودعم التخصصات ذات الاحتياج بالمنطقة، وسد احتياج سوق العمل، وتوفير الوظائف لأبناء الوطن.