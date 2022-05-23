أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب "جامعة طيبة"

إثر ذلك، أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، في كلمة بمناسبة تخريج أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من الدفعة الثامنة عشرة فخره بما حققه الطلاب من أهداف، نالوا من خلالها شرف التخرج من جامعة طيبة، معربًا عن سعادته بتتويج نتاج أعوام مضت من العطاء والبذل، ومن الجهد المتواصل، مضيفًا أن مسيرة التخرج ما هي إلا بداية في مسارات العطاء، وخطوة في طريق العمل لما فيه خدمة هذا الوطن المعطاء، وإنجاز يدعو إلى الفخر والاعتزاز والشكر لله -عز وجل- على ذلك.