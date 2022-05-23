أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب "جامعة طيبة"

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلاب جامعة طيبة للعام الجامعي 1443هـ، والبالغ عددهم 4309 طلاب من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.
وأشاد أمير المنطقة بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال تسخير الإمكانات التي تُسهم في الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ومخرجات التعليم.
واستهلت فقرات الحفل بانطلاق مسيرة الخريجين، عقب ذلك ألقى الخريج سهل الجهني، كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، ثمّن فيها رعاية أمير المنطقة حفل التخرج، ومشاركة الطلاب فرحة تخرجهم، منوهًا بدعم رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للخريجين، ومساندتهم في تحقيق طموحهم في حياتهم العلمية، داعيًا المولى أن يوفق زملاءه الخريجين في مسيرتهم العملية.
إثر ذلك، أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، في كلمة بمناسبة تخريج أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من الدفعة الثامنة عشرة فخره بما حققه الطلاب من أهداف، نالوا من خلالها شرف التخرج من جامعة طيبة، معربًا عن سعادته بتتويج نتاج أعوام مضت من العطاء والبذل، ومن الجهد المتواصل، مضيفًا أن مسيرة التخرج ما هي إلا بداية في مسارات العطاء، وخطوة في طريق العمل لما فيه خدمة هذا الوطن المعطاء، وإنجاز يدعو إلى الفخر والاعتزاز والشكر لله -عز وجل- على ذلك.
وقدّم رئيس الجامعة، شكره وامتنانه لأمير المنطقة ونائبه على دعمهم الدائم لجامعة طيبة لتكون الجامعة منارة علمية يصل تأثيرها داخل المملكة وخارجها.
وفي نهاية الحفل، أدى خريجو الكليات الصحية، القسم أمام الحضور، ثم كرّم أمير المنطقة الفائزين في مسابقة برنامج سفراء الوسطية في نسخته السادسة.