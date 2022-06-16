"أمير تبوك" يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1443هـ، في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.
وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
بعد ذلك بدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات من التخصصات العلمية، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالبة دانيا العنزي، والطالب خالد الحارثي، أشادا فيها بدور الجامعة وسعيها في مواصلة الحركة التعليمية؛ مؤكدين أن الخريجين بالأمس كانوا يتسابقون لدخول الجامعـة، تدفعهم أحلامهم وآمالهم، فاستقبلتهم الجامعـة بـالود والترحيـب، واليـوم تودعهم بالحفاوة والتكـريم، متسلحين بـالعلم والمعرفة، والمهارات اللازمـة، التـي تحقـق أهـداف الرؤيـة الراشـدة 2030، وتعانق النجاح في ميادين العمل، وخدمة الوطن.
وبعد الكلمة، ردد خريجي وخريجات الكليات الطبية القسَم الذي تلاه عميد كلية الطب الدكتور مرعي العمري.. تلا ذلك إعلان رئيس جامعة تبوك النتيجة العامة وقرار منح الدرجات المستحقة للخريجين والخريجات.
وأشار الدكتور الذيابي إلى أن الجامعة عملت على مواءمة برامجها مع احتياجات سوق العمل بوجه عام، ومع احتياجات مشاريع المنطقة التنموية الواعدة بشكل خاص، كما عُقدت اتفاقيات قائمة على الشراكة المتبادلة مع المشاريع التنموية العملاقة في المنطقة، مثل نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، ومحمية الملك سلمان الملكية وغيرها.
وأضاف أن جامعة تبوك حققت خلال العام الحالي عدة منجزات، منها حصول الجامعة على ترتيب ضمن أفضل 400 جامعة عالميًّا، وضمن أفضل 96 جامعة آسيويًّا؛ وفقًا لتصنيف "التايمز" للجامعات العالمية، كما حصلت على الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award في قيادة التغيير والخدمة المجتمعية لسنتين متتاليتين 2021 و2022م.
ورفع الدكتور الذيابي في كلمته بهذه المناسبة، أسمى معاني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم السخي واهتمامهم بالعلم وطلابه، وأمير منطقة تبوك على المتابعة الحثيثة لكافة برامج الجامعة وأنشطتها العلمية والتعليمية والمجتمعية.
عقب ذلك تَسَلم أمير المنطقة من رئيس الجامعة الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award والتي حصلت عليها الجامعة.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك المدنية والعسكرية، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.