"أمير تبوك" يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة

بعد ذلك بدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات من التخصصات العلمية، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالبة دانيا العنزي، والطالب خالد الحارثي، أشادا فيها بدور الجامعة وسعيها في مواصلة الحركة التعليمية؛ مؤكدين أن الخريجين بالأمس كانوا يتسابقون لدخول الجامعـة، تدفعهم أحلامهم وآمالهم، فاستقبلتهم الجامعـة بـالود والترحيـب، واليـوم تودعهم بالحفاوة والتكـريم، متسلحين بـالعلم والمعرفة، والمهارات اللازمـة، التـي تحقـق أهـداف الرؤيـة الراشـدة 2030، وتعانق النجاح في ميادين العمل، وخدمة الوطن.