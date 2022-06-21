أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غداً

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، غداً، حفل تخريج الدفعة 14 لحملة البكالوريوس والدفعة التاسعة لحملة الماجستير، حيث سيقام الحفل في المبنى الرياضي في مقر الجامعة لعام 1442 - 1443 هـ.
وتزف الجامعة في حفلها لهذا العام ما يزيد على ٥٠٠ خريج وخريجة من مختلف الكليات "كلية الهندسة، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والعلوم والدراسات الإنسانية وكلية الدراسات العليا".
وأعرب رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك هذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.