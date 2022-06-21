أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غداً

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، غداً، حفل تخريج الدفعة 14 لحملة البكالوريوس والدفعة التاسعة لحملة الماجستير، حيث سيقام الحفل في المبنى الرياضي في مقر الجامعة لعام 1442 - 1443 هـ.