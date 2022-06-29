"أمير تبوك" يكرِّم 30 فائزًا بجائزته للمزرعة النموذجية

وألقى كلمة الجائزة عضو لجنة الجائزة المهندس سعد السواط، نوَّه فيها بما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الزراعة والمزارعين من دعم لا محدود، ولاسيما أن العالم يعيش أزمات متفاوتة في مختلف القطاعات.. وقال: "لقد أتت الأزمات العالمية الأخيرة لتثبت حاجة الدول إلى قطاع الزراعة، وأن على مسؤوليها وصناع القرار فيها منح هذا القطاع الأولوية في التخطيط والقرارات الاستراتيجية، بل السيادية فيها. وإن غيابه هو خطر حقيقي، يهدد أمنها، ليس من خطر المجاعة فحسب، بل في ارتفاع نِسب البطالة؛ وعليه فقد تبنت الدولة - أيدها الله - العديد من المبادرات لتوسيع هذا النشاط منذ بداية الثمانينيات الميلادية، وفعَّلت سلسلة من الأنظمة لتطويره، وضمان استدامته حتى وصلنا -ولله الحمد- إلى الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الضرورية".. مشيرًا إلى أن الجائزة تأتي كحلقة في سلسلة هذا الدعم المتواصل.