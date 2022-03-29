أمير تبوك ينوه بمبادرات نيوم ويؤكد: هذه بلادكم عرفوها لأبنائكم

عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر كلمة استعرض خلالها عدداً من المبادرات والبرامج التي نجحت نيوم في تنفيذها ضمن أدوارها المتعددة وجهودها المستمرة، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية مع مركز جنى في تبوك لدعم 550 أسرة منتجة من خلال تمكين المرأة والإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، مشيراً إلى أن نيوم قد شاركت من خلال هذا اللقاء استراتيجيتها للتنمية والمسؤولية الاجتماعية التي ترتكز على التفاعل والتمكين والتعليم، حيث قدمت أكثر من 18 مبادرة في 2021 موجهة جميعها لمجتمع تبوك، كما قامت بابتعاث 387 شاباً وشابة إلى الجامعات السعودية وإلى أفضل 100 جامعة عالمية، وتوظيف 900 من أبناء وبنات تبوك في مشروع نيوم يعملون مع أفضل العقول والكفاءات العالمية في مختلف التخصصات.