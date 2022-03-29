أمير تبوك ينوه بمبادرات نيوم ويؤكد: هذه بلادكم عرفوها لأبنائكم

رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، ملتقى "نيوم. مستقبل الإنسان والمكان"، الذي نظمته شركة نيوم، في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.
وأوضح الأمير فهد بن سلطان في كلمة له بهذه المناسبة أن نيوم جزء غالٍ من المملكة العربية السعودية ضمن منطقة تبوك، والتي كان لولي العهد النظرة الثاقبة بأن يجعل هذه المنطقة والساحل بالذات منطقة مميزة.
وأضاف بأن مشروع نيوم بدأ قويًا ومستمرًا قويًا وسيستمر بهذه القوة، وما شاهدناه اليوم هو أهم ما هو حريص عليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -وهو الإنسان السعودي: "الشاب والشابة، والطفل والطفلة، والكبير والكبيرة، وماذا سيأتي لهم من نيوم، وما شاهدناه اليوم هو أكبر مثال على ما نشاهده من شبابنا وهم يصلون إلى أعلى المراكز في العلم وفي التدريب، ومتواجدين على أرض نيوم، يعملون وهم في الخارج وفي داخل المملكة بأعظم الجامعات".
وختم: "نيوم جزء من طموحات سمو ولي العهد وما هو موجود في تبوك من مشاريع كبيرة جدًا ونتحدث عن كل مشروع لكن الناس يعرفون بأن هناك مشاريع كبرى الآن تنفذ وبعضها جاهز للاستخدام سواء في البحر الأحمر أو أمالا أو غيرهما، أتمنى الجميع يطلعون عليها، وهذه بلادكم وكل ما اطلعتم وعرفتم كل ما استطعتم أن توضحوا هذا الأمر لأبنائكم".
وكان اللقاء قد بدأ بعرض مرئي عن نيوم والذي اشتمل على رؤية نيوم وآخر المستجدات في المشروع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج نيوم لتنمية المجتمع في منطقة تبوك، وما تقدمه من جهود لتمكين أهالي المنطقة وتنمية استثماراتهم المحلية وتحسين جودة الحياة، كما تمت الإشارة إلى جهود المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها نيوم وأثرها التنموي والاجتماعي والاقتصادي على منطقة تبوك من خلال دعم المشاريع والموهوبين والشباب والشابات ورواد الأعمال تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر كلمة استعرض خلالها عدداً من المبادرات والبرامج التي نجحت نيوم في تنفيذها ضمن أدوارها المتعددة وجهودها المستمرة، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية مع مركز جنى في تبوك لدعم 550 أسرة منتجة من خلال تمكين المرأة والإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، مشيراً إلى أن نيوم قد شاركت من خلال هذا اللقاء استراتيجيتها للتنمية والمسؤولية الاجتماعية التي ترتكز على التفاعل والتمكين والتعليم، حيث قدمت أكثر من 18 مبادرة في 2021 موجهة جميعها لمجتمع تبوك، كما قامت بابتعاث 387 شاباً وشابة إلى الجامعات السعودية وإلى أفضل 100 جامعة عالمية، وتوظيف 900 من أبناء وبنات تبوك في مشروع نيوم يعملون مع أفضل العقول والكفاءات العالمية في مختلف التخصصات.
وأشار المهندس نظمي إلى أن نيوم تعمل على تمكين المجتمع اقتصاديًا من خلال دعم الموردين المحليين في المنطقة من خلال شراء جميع احتياجات مجتمعات نيوم اليومية من المتاجر المحلية في تبوك، كما تعتمد الشركة في جميع مناسباتها على شركات وخدمات موردي المنطقة، إلى جانب دعم نيوم المستمر للأسر المنتجة، ودعم المزارعين من خلال تنظيم سوق ومنصات خاصة لتسويق منتجاتهم.