أمير تبوك يواسي أسرتي الطفلين الغريقين بأحد الأنفاق بتبوك

من جهته، أعرب ذوو الطفلين رشيد بن محمد البلوي وسليم بن سليمان الحويطي عن بالغ شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل، سائلين المولى القدير أن يجزي الأمير فهد خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.