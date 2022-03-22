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أمير تبوك يواسي أسرتي الطفلين الغريقين بأحد الأنفاق بتبوك
سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان
واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسرتي الطفلين اللذين توفيا غرقاً - رحمهما الله - في أحد الأنفاق تحت الإنشاء بمدينة تبوك.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب ذوو الطفلين رشيد بن محمد البلوي وسليم بن سليمان الحويطي عن بالغ شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل، سائلين المولى القدير أن يجزي الأمير فهد خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.