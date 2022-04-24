أمير عسير يلتقي القيادات الأمنية ويحثهم على العناية بأداء عملهم وسرعة التفاعل مع البلاغات

رفع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لحرصها الدائم على تقديم الخدمات كافة، وسبل الأمان والرفاهية للمواطن والمقيم في هذا البلد الطاهر.. مشيرًا إلى هدف قائد البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن تكون السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة، ومشددًا على الحرص والتفاني في العمل من الجهات الخدمية والأمنية كافة.
جاء ذلك خلال لقائه مدير شرطة المنطقة، اللواء فهد العصيمي، وعددًا من القيادات الأمنية، وضباط الصف، في اللقاء الرمضاني الثالث بالصالة الملكية بالخالدية في مدينة أبها.
وأشاد أمير منطقة عسير بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود والعناية في أداء العمل الأمني، إلى جانب سرعة التفاعل مع البلاغات. مؤكدًا أن رجال الأمن لبنة من اللبنات الأساسية في مجتمع عسير؛ بما يقدمون من خدمات جليلة للمنطقة وزوَّارها، إلى جانب حفظ الأمن والاستقرار للوطن ومقدراته.
وقدَّم مدير شرطة المنطقة، اللواء فهد العصيمي، عرضًا مرئيًّا، تناول فيه الخطط الاستراتيجية لتطوير العمل الإداري والعسكري في القطاع، والخطط التطويرية لمباني الشرطة بالمنطقة من خلال تحسين الواجهات، وتحسين وتطوير نقاط الضبط الأمني في المنطقة. كما استعرض أفراد الشرطة الأعمال التي يقومون بها في الإدارات التابعة للشرطة، كلٌّ حسب اختصاصه وكيفية التميز في أداء المهام.