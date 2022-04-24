أمير عسير يلتقي القيادات الأمنية ويحثهم على العناية بأداء عملهم وسرعة التفاعل مع البلاغات

رفع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لحرصها الدائم على تقديم الخدمات كافة، وسبل الأمان والرفاهية للمواطن والمقيم في هذا البلد الطاهر.. مشيرًا إلى هدف قائد البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن تكون السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة، ومشددًا على الحرص والتفاني في العمل من الجهات الخدمية والأمنية كافة.