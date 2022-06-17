أمير يعانق وأب يمشي بلهفة رغم الإعاقة.. تعرَّف على قصة هذا الفيديو

هذه الفرحة لا يشعر بها إلا من حققها، فما بالك عندما تكون هذه الفرحة وراءها من القصص المؤلمة ما لا يعلمها إلا أقارب وجيران المواطن "العنزي" الذي كانت أول فرحة له عندما تخرجت ابنته الكبرى قبل نحو ست سنوات من الجامعة ذاتها، ومن الكلية ذاتها "الطب والجراحة"، بتفوُّق، ولكن القدر أنهى أجمل فرحة قبل اكتمالها؛ إذ توفيت بعد تخرجها -رحمها الله- بأسابيع بسيطة بعد مرض مفاجئ، لم يمهلها طويلاً.