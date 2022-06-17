أمير يعانق وأب يمشي بلهفة رغم الإعاقة.. تعرَّف على قصة هذا الفيديو

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المواطن محمد مبارك السبيعي العنزي وهو يسير بفخر رغم الإعاقة، ويصعد مسرعًا لمنصة التكريم فرحًا بتخرُّج ابنته "عبير" من كلية الطب والجراحة بجامعة تبوك، وحصولها على المركز الأول على دفعتها مع مرتبة الشرف.
وزاد جمال المشهد تفاعل راعي الحفل الأمير فهد بن سلطان متخليًا عن طابع الرسمية والبروتوكول؛ ليتقدم بكل إنسانية وحب، ويعانق الأب، ويشاركه فرحته، ثم يشير للطالبة بأن تُقبِّل رأس والدها كنوع من العرفان، وتقدير عظيم لفرحة الأب.
هذه الفرحة لا يشعر بها إلا من حققها، فما بالك عندما تكون هذه الفرحة وراءها من القصص المؤلمة ما لا يعلمها إلا أقارب وجيران المواطن "العنزي" الذي كانت أول فرحة له عندما تخرجت ابنته الكبرى قبل نحو ست سنوات من الجامعة ذاتها، ومن الكلية ذاتها "الطب والجراحة"، بتفوُّق، ولكن القدر أنهى أجمل فرحة قبل اكتمالها؛ إذ توفيت بعد تخرجها -رحمها الله- بأسابيع بسيطة بعد مرض مفاجئ، لم يمهلها طويلاً.
واليوم تأتي أختها "عبير"؛ لتنير مشاعل الفرح في منزل "العنزي" من جديد وهي تحصل على الترتيب الأول في كلية الطب ومرتبة الشرف؛ ويكرمها أمير منطقة تبوك مع والدها المكافح.