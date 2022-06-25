أمين "الإلكسو": "مكتبة الملك عبدالعزيز" مكَّنتنا من الاستمتاع بروائع الخطاطين السعوديين

وتضمَّن البرنامج الختامي للمعرض كلمة للدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أشاد فيها بإنجاز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المعرض، واحتفائها بفنون التراث العربي والإسلامي، وقال: "إننا في هذه التظاهرة الثقافية التي تُنظَّم في اختتام معرض الخط العربي الذي حل بيننا منذ شهر كامل خلال انعقاد اجتماعَي المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية، ومثلما وعدناكم عند افتتاح هذا المعرض ها نحن نجتمع اليوم مع نخبة من خبرائنا وخطاطينا من مختلف الدول العربية، ومن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة؛ للتحاور والتباحث حول الأفكار والمقاربات حول هذا الفن الراقي، الذي أصبح بفضل جهود المملكة العربية السعودية والدول العربية مسجلاً على قائمة التراث العالمي غير المادي".