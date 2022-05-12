أمين عام مجلس التعاون يُدين الهجوم الإرهابي في سيناء بجمهورية مصر

وجدد موقفَ دول مجلس التعاون الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من هذه الهجمات الآثمة، كما تَقدم بخالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، ومواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.