"أنوفست" تطلق مبادرة "كروموسوم سعادة" بالتعاون مع "هجر للرعاية النهارية" بالأحساء

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان شركة "أنوفست العقارية" بأهمية دعم المجتمع المحلي، الذي يُعتبر واجبًا إنسانيًّا ووطنيًّا على مختلف شركات القطاع الخاص في المملكة، ورغبتها في تشجيع أفراد المجتمع للمساهمة في دعم الأنشطة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحد عناصر التنمية المستدامة، والسعي إلى تحسين وتلبية احتياجات المجتمع؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.