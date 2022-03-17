"أنوفست" تطلق مبادرة "كروموسوم سعادة" بالتعاون مع "هجر للرعاية النهارية" بالأحساء
انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، والتي تعتبر إحدى أهم ركائزها الاستراتيجية، أطلقت شركة "أنوفست العقارية" مبادرة مجتمعية لرسم السعادة على وجوه الأطفال المصابين بمتلازمة داون بعنوان "كروموسوم سعادة"، في مركز هجر للرعاية النهارية بمدينة الأحساء الذي يقدم خدمات الرعاية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان شركة "أنوفست العقارية" بأهمية دعم المجتمع المحلي، الذي يُعتبر واجبًا إنسانيًّا ووطنيًّا على مختلف شركات القطاع الخاص في المملكة، ورغبتها في تشجيع أفراد المجتمع للمساهمة في دعم الأنشطة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحد عناصر التنمية المستدامة، والسعي إلى تحسين وتلبية احتياجات المجتمع؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وتحرص "أنوفست العقارية" على إطلاق ودعم مختلف المبادرات التي من شأنها أن ترسخ قِيَم الشركة في إطار الخدمة المجتمعية من خلال مشاركاتها الفاعلة مع منسوبيها في مختلف الأنشطة المحلية؛ للمساهمة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتنمية حس المشاركة المجتمعية بين موظفي الشركة والمجتمع.