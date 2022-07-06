أهازيج و"شوك القعادة".. هكذا كانت رحلة الحج من جازان قبل 70 عامًا

ويقول "الدلح"، كانت في تلك الفترة من أهم العادات هي عادة تحبيل "القعادة" كما يطلق عليها في العامية، ويتم ذلك بعد العيد مع قرب عودة الحجيج ويكون ذلك في منزل الحج ومع جمع من النساء ويقوم الرجل الذي يتم اختياره بذلك العمل، وتتخلل ذلك العديد من الأهازيج من بينها ما كان يقال: "يوم تحبيل القعادة كانت أيام السعادة والجميع في سرور"، وبعد فراغهم من العمل يتم وضع الشوك فوق ذلك الكرسي حتى لا يجلس عليه أحد، وتتم إزالة الأشواك عند وصول الحاج إلى منزله ولا يجلس عليه سواه.