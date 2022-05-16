أولياء أمور الفائزات بـ"آيسف 2022": رفع راية المملكة في هذا المحفل العالمي وسام على صدورنا

وحققت الطالبة ماريا الغامدي جائزتين في مجال الكيمياء، حيث ذكرت في لقاء لوكالة الأنباء السعودية أن ما شجعها على خوض هذه التجربة هي الإنجازات التي حققها زملاؤها وزميلاتها من الذين شاركوا في الأعوام السابقة، وقالت: "بدأت بالسعي والاجتهاد رغم لحظات الخوف، إلا أنها تُوجت بالفرح والفخر والاعتزاز حيث حققت المركز الرابع بأفضل مشروع في مجال الكيمياء، عن مشروعها النوعي "تحسين أداء التحفيز الكهروضوئي لـWO3 المزين بثاني أكسيد الكربون باستخدام الترسيب الكهربائي لتقسيم الماء".