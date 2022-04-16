أول أيام الذراعين بدأت.. الحصيني: هذه صفاتها وأمطارها ومدتها

وأضاف: نوء "الذراعين" يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر، وهما منزلتا: "المؤخر" أو كما يسميه العامة بـ"ذراع أول"، الثاني"الرشا" أو كما يسميه العامة "ذراع ثاني"، فيه ذروة المراويح غزير المطر -إن شاء الله- فيه فرصة تشكل السحب العملاقة، مطره محمود وتخضر الأرض منه إذا بارك الله فيه.