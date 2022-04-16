أول أيام الذراعين بدأت.. الحصيني: هذه صفاتها وأمطارها ومدتها

اليوم السبت أول أيام "الذراعين"، وهو النوء الذي يحل بعد نوء "الحميمين" مباشرةً، ويأتي بعد نهايته نوء "ثريا القيظ".
تبلغ فترة نوء "الذراعين" 26 يومًا. نوء الذراعين ليس نجمًا؛ إنما هو صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء "الحميمين" وأيام نوء "ثريا القيظ".
وأضاف: نوء "الذراعين" يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر، وهما منزلتا: "المؤخر" أو كما يسميه العامة بـ"ذراع أول"، الثاني"الرشا" أو كما يسميه العامة "ذراع ثاني"، فيه ذروة المراويح غزير المطر -إن شاء الله- فيه فرصة تشكل السحب العملاقة، مطره محمود وتخضر الأرض منه إذا بارك الله فيه.
وتابع: المؤخر أو "ذراع أول" أيامه "13" يومًا تغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع فيه البذور الصيفية.
غالب أيامه الجو لطيف في الليل حار في الظهيرة، فيه تقلبات جوية، تكثر طيور القماري والعقعق،
والمراصد تشير إلى تشكل حالتين جويتين قادمتين إن شاء الله على أجزاء واسعة من المملكة.