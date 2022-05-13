أول امرأة تقود السيارة بجدة قبل 66 عاماً.. صورة والقصة لـ"أبوالجدائل"

وقال "أبوالجدائل": "ما يؤكد وجود عيادتها في حي العمارية في تلك الفترة، هو افتتاح مستشفى الولادة والجراحة النسائية الحكومي في نفس الحي عام 1371 للهجرة/ 1952 للميلاد، عندما كان الأمير عبدالله الفيصل وزيراً للصحة، ثم انتقلت المستشفى إلى حي الكندرة، وكان الطاقم الطبي العامل في مستشفى الولادة والجراحة النسائية من الجنسية الإيطالية، وكان مدير المستشفى الدكتور (دي ميليو)".