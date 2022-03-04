أول جراحة في القسم.. عملية ناجحة للرقبة بمدينة الملك سلمان الطبية

تمكنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء أول عملية للرقبة في قسم جراحة العمود الفقري ومركز العلوم العصبية بالمدينة الطبية بعد تدشين العمليات الجراحية بالقسم مؤخرًا، ضمن خطة التوسع في الخدمات العلاجية التي تقدمها المدينة للمساهمة في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الطبية بالمنطقة.

وأوضحت مدينة الملك سلمان في تقرير لها أن الحالة تمت معاينتها في عيادة العمود الفقري وكانت تعاني من آلام شديدة في الرقبة وضعف واعتلال في الأعصاب الطرفية وبعد إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة تبين وجود على الحبل الشوكي والأعصاب بين فقرات العنق.

وتم إجراء العملية بإزالة الضغط ووضع دعامة بين الفقرات وغادرت المريضة المستشفى في تحسن كبير خلال ٢٤ ساعة.