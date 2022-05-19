أول مسح ذري للرئة.. خدمة جديدة بوحدة "الطب النووي" بالطائف

أجرت وحدة الطب النووي بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، أول مسح ذري للرئة بشكلٍ طارئ، والذي يقيس جودة تدفق الهواء والدم عبر الرئة لتشخيص حالات جلطات الرئة الدموية، مما يعطي تشخيصًا دقيقًا، حيث تم هذا المسح لمريضة تبلغ من العمر 87 عامًا كانت تعاني من "انسداد رئوي حاد".