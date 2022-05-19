أول مسح ذري للرئة.. خدمة جديدة بوحدة "الطب النووي" بالطائف

أجرت وحدة الطب النووي بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، أول مسح ذري للرئة بشكلٍ طارئ، والذي يقيس جودة تدفق الهواء والدم عبر الرئة لتشخيص حالات جلطات الرئة الدموية، مما يعطي تشخيصًا دقيقًا، حيث تم هذا المسح لمريضة تبلغ من العمر 87 عامًا كانت تعاني من "انسداد رئوي حاد".
وذكرت الأخصائية مرام العصيمي أن المسح الذري عبارة عن تقنية للتصوير الطبي الذي يعتمد على استعمال جرعات صغيرة جدًا من النظائر المشعة، والتي يعتمد عليها تشخيص العديد من الأمراض؛ ومن أهمها الأورام السرطانية وأمراض القلب والكلى والعظام والغدد، ويتميز فحص المسح الذري بالقدرة على تشخيص الأمراض في مراحلها الأولية، وبالتالي سرعة واستجابة المريض للعلاج.
وتقدّم وحدة الطب النووي بالمجمع العديد من الفحوص الأخرى المتميزة، ومنها (المسح الذري على القلب والغدة الدرقية، والغدد الجار درقية، والمسح الذري على الكلى والعظام، وفحص تشخيص ارتجاع المريء، ووقت إفراغ المعدة للطعام، والنزيف المعوي غير محدد السبب)، بالإضافة إلى الجوانب العلاجية بالنظائر المشعة مثل استخدام اليود المشع في علاج النشاط المفرط للغدة الدرقية.