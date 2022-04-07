أول 5 أيام برمضان.. 3273 مستفيدًا من خدمات مركز الصافية بالمدينة

وأبان تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المركز يستقبل الحالات وفق الإجراءات الصحية المتبعة، ويوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة؛ حيث يُعد مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة، من المراكز الصحية التي تخدم زوار المسجد النبوي والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد.