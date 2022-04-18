"أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً".. آية فُهمت بالخطأ على أنها النكاح

ففي الآية 50 من سورة الشورى يقول الرب : "لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ ۝٤٩ أَوۡیُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانࣰا وَإِنَـٰثࣰاۖ وَیَجۡعَلُ مَن یَشَاۤءُ عَقِیمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِیمࣱ قَدِیرࣱ" ، يظن بعض الناس أن معنى يزوجهم أي ينكحهم، والصواب أن معنى يزوجهم أي يجعلهم أولاداً مخلطين ذكوراً وإناثا .