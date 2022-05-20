أي المعلومات تهمك؟ 74% من المواطنين يفضلون التعداد السكاني بالاستمارة

وحول أي المعلومات ستهمك أكثر عند الإعلان عن نتائج التعداد، قال 24% من العينة: إن المعلومات التي تهمه معرفة العدد الإجمالي للسكان، فيما يود 20% معرفة توزيع السكان في مناطق المملكة، و22% يهمهم معرفة عدد المواطنين مقابل المقيمين، و11% يهتمون بمعرفة عدد المساكن، فيما يرى 11% أنهم مهتمون بمعرفة نسبة النساء إلى الرجال، و12% معرفة أعمار السكان.