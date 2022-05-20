أي المعلومات تهمك؟ 74% من المواطنين يفضلون التعداد السكاني بالاستمارة
محليات

أي المعلومات تهمك؟ 74% من المواطنين يفضلون التعداد السكاني بالاستمارة

في استطلاع شارك به 1045 مواطناً منهم 47% إناث.. 26% يفضلون الزيارة
علي حفول
علي حفول

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي حول التعداد السكاني، وقد شارك في الاستطلاع 1045 مواطناً، منهم 53% ذكور، و47% إناث.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 74% يفضلون تعبئة استمارة العد بأنفسهم "العد الذاتي"، و26% يفضلون أن يزورهم موظف التعداد.

وفيما يخص التعداد السكاني وارتباطه بالإعداد للمستقبل ومشاريع التنمية، يرى 92% موافقتهم لذلك، فيما 7% كانوا على حياد، و1% غير موافقين.

وحول أي المعلومات ستهمك أكثر عند الإعلان عن نتائج التعداد، قال 24% من العينة: إن المعلومات التي تهمه معرفة العدد الإجمالي للسكان، فيما يود 20% معرفة توزيع السكان في مناطق المملكة، و22% يهمهم معرفة عدد المواطنين مقابل المقيمين، و11% يهتمون بمعرفة عدد المساكن، فيما يرى 11% أنهم مهتمون بمعرفة نسبة النساء إلى الرجال، و12% معرفة أعمار السكان.

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام
التعداد السكاني

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