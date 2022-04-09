"إجازتك بالعربي".. المنظمة العربية للسياحة تدعو لتفعيل البينية

ويمثل قطاع السياحة والسفر 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية عام 2019م، مما ساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية، ويعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول، وقالت المنظمة إن تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية يعتبر هو الملاذ الآمن لهذه الصناعة الكبرى والتي تعود بمدخلات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول، مشيرة أنه حسب آخر التقارير التي صدرت فإن السياحة البينية داخل الإقليم الواحد تشكل 82% على مستوى العالم وداخل أوروبا وحدها تشكل السياحة البينية 88%، أما بالنسبة للدول العربية فإن السياحة البينية لا تشكل سوى 42% حالياً، وأنها تطمح من خلال هذه الخطة التي تطلقها بدعم وتبني وزارات وهيئات السياحة والقطاع الخاص في العالم العربي تحت شعار (إجازتك بالعربي) أن تحقق بحدود 60 %، مؤكدة على أنه يجب التركيز على دور القطاع العربي الخاص في إقامة المشروعات السياحية العربية المشتركة والخدمات المكملة لها مع توفر البرامج والخدمات ذات الجودة المرتفعة والمرتبطة بتقديمها عبر التحول الرقمي في كافة الخدمات بدءًا من الترويج للمقاصد السياحية وحتى وصول السائح وتلقي خدماته، وأن القطاع الخاص يقع على عاتقه دور أساسي واستراتيجي في تنمية الصناعة السياحية لما توفره من عوائد اقتصادية ضخمة على المستثمر والبلد المضيف معًا.