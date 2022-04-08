إجمالي أطوال الأنفاق في مكة المكرّمة.. يتجاوز 30 كيلومتراً

يبلغ إجمالي عدد الأنفاق بمكة المكرمة نحو 60 نفقاً، وتبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو متراً، وتحتوي في مجملها على أكثر من 66935 وحدة إنارة و599 مروحة نفاثة، و42 مولدًا احتياطيًا، كما تحتوي على عدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.
ووضعت أمانة العاصمة المقدّسة الخطط والترتيبات كافة منذ وقت مبكر وقبل دخول الموسم لتهيئة ومتابعة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرّمة التي تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تعانيها العاصمة المقدّسة خلال هذه الأيام المباركة.
وشكّلت الأمانة عددًا من الفرق الفنية لمتابعة جاهزية هذه الأنفاق لاستقبال وفود المعتمرين والزوّار وأرتال السيارات خلال هذه الأيام.
وتقوم الفرق الفنية بمتابعة صيانة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.
وأكّد وكيل أمين العاصمة المقدّسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، أن الامانة حريصة على تهيئة كافة الأوضاع لزوار بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم.
وتقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر هذه الشبكة من خلال جهاز فني متخصص ومكوّن من مهندسين ومشرفين وفنيين متخصصين.
وكانت الأمانة قد أبرمت عديد من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لزوّار وقاصدي المسجد الحرام وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على تهيئة كافة الأوضاع الكفيلة براحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في كل الأوقات.