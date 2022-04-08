إجمالي أطوال الأنفاق في مكة المكرّمة.. يتجاوز 30 كيلومتراً

يبلغ إجمالي عدد الأنفاق بمكة المكرمة نحو 60 نفقاً، وتبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو متراً، وتحتوي في مجملها على أكثر من 66935 وحدة إنارة و599 مروحة نفاثة، و42 مولدًا احتياطيًا، كما تحتوي على عدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.