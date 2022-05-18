إحباط محاولات تهريب 682 كجم حشيش و62,315 طن قات و194,300 قرص إمفيتامين

وقال "القريني": تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (73) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(53) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (26) من الجنسية الإثيوبية و(23) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسيتين السودانية والإرترية.